V Moskvi zaradi lažnih bombnih groženj evakuirali več tisoč ljudi

Moskva, 5. februarja - V Moskvi in njeni okolici so danes zaradi lažnih bombnih groženj evakuirali več tisoč študentov, uslužbencev in nakupovalcev iz okoli 200 zgradb. Po poročanju tamkajšnjih medijev so zaradi bombnih groženj, ki so se na koncu izkazale za lažne, evakuirali okoli 50.000 ljudi.