EU in Črna gora z dogovorom o nadzoru meje

Bruselj, 5. februarja - Evropska unija in Črna gora sta danes parafirali sporazum, ki predvideva okrepitev sodelovanja pri nadzoru meje in širi pristojnosti evropske mejne in obalne straže, naslednice agencije za zunanje meje Frontex. Ta bo lahko ukrepala tako na zunanji meji EU s Črno goro kot tudi na črnogorskem ozemlju, zlasti ob spremembi migracijskih tokov.