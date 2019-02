Marič: Ti fantje so lahko konkurenčni že za SP na Pokljuki 2021

Ljubljana, 6. februarja - Slovenski biatlonci so prejšnji teden na MSP na Slovaškem osvojili kar štiri kolajne in poskrbeli za najuspešnejše tovrstno tekmovanje v zgodovini. Med tvorce uspeha sodi tudi nekdanji olimpijec Janez Marič, ki mlade biatlonce vodi že štiri leta in prepričan je, da bomo te fante lahko videli tudi na SP čez dve leti na domači Pokljuki.