Odbor za infrastrukturo skozi predlog rebalansa

Ljubljana, 5. februarja - Ministra za okolje in za infrastrukturo sta danes članom odbora DZ za infrastrukturo, okolje in prostor predstavila predlog rebalansa državnega proračuna v delu, ki se nanaša na njuni področji. Oba sta zadovoljna, da se jima sredstva v primerjavi z veljavnim proračunom zvišujejo. Poslance so zanimali predvsem načrti z gradnjo in obnovo cest.