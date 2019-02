Na posvetu o javnem šolstvu izpostavili pomen kakovostnega javnega šolstva

Ljubljana, 5. februarja - Medtem ko so danes pri predsedniku republike Borutu Pahorju na posvetu razpravljali o razmerjih med javnimi in zasebnimi šolami, je Mladi forum SD pripravil posvet o pomenu javnega šolstva. Sodelujoči so izpostavili pomen kakovostnega javnega šolstva in se zavzeli za izobraževanje kot pravico, ki jo mora država zagotavljati za vse.