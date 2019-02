Vreme: Pretežno jasno

Ljubljana, 5. februarja - Ponoči bo v zahodni Sloveniji pretežno jasno, tudi drugod se bo do jutra postopno zjasnilo. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od -7 do -2, v alpskih dolinah do -10, na Primorskem do 3 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.