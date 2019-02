Lisjak Gabrijelčič: Glede Venezuele ni druge možnosti, kot podpreti nove volitve

Ljubljana, 5. februarja - Venezuela je pred kolapsom, država je v globoki ustavni krizi in pravzaprav ni druge možnosti, kot da se podpre razpis novih volitev in ponovno vzpostavi minimalna politična legitimnost, je v pogovoru za STA ocenil politični analitik Luka Lisjak Gabrijelčič. EU bi sicer morala glede tega vprašanja oblikovati lastno stališče in pri njem vztrajati.