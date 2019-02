Srbija bo še tesneje sodelovala v programu Erasmus+

Bruselj, 9. februarja - Evropska komisija in Srbija sta ta teden podpisali sporazum o tesnejšem sodelovanju Srbije v programu Erasmus+ za izobraževanje, usposabljanje, mlade in šport v Evropi. Srbija, ki je bila že doslej aktivna partnerica v programu EU Erasmus+, bo tako v programu uživala enake koristi kot države EU in druge sodelujoče države, so sporočili v Bruslju.