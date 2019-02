V naletu dveh vozil na vipavski hitri cesti dve osebi lažje poškodovani

Nova Gorica, 5. februarja - V današnjem naletu dveh vozil na vipavski hitri cesti, zaradi katerega je bila cesta slabi dve uri zaprta med priključkoma Vogrsko in Šempeter proti Italiji, sta se lažje poškodovali dve osebi. Kot so sporočili z novogoriške policijske uprave, sta trčila Darsov kombi in kombi, ki ga je vozil 19-letni češki državljan.