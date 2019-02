Čepon in Simšič spet v Tivoliju

Ljubljana, 5. februarja - Hokejisti SŽ Olimpije so se v reprezentančnem premoru okrepili še z dvema zdaj že nekdanjima članoma zagrebškega Medveščaka. V prihodnje bosta v dresu SŽ Olimpije igrala branilec Mark Čepon in napadalec Nik Simšič. Iz ljubljanskega kluba so sporočili, da bosta prve treninge opravila v nedeljo po končani reprezentančni akciji na Bledu.