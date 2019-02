Pomurski policisti obravnavali vinjena voznika z otroki

Murska Sobota, 5. februarja - Pomurski policisti so v zadnjih dneh beležili dva primera neodgovornega ravnanja voznikov, ki sta vinjena vozila otroke. Prvega so v petek ujeli v Sebeborcih, drugega pa v ponedeljek v Gornji Radgoni. Oba čaka zagovor pri sodniku za prekrške, kamor so policisti podali obdolžilna predloga, so sporočili s Policijske uprave Murska Sobota.