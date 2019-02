V Bežigrajski galeriji 2 risbe in slike Emerika Bernarda

Ljubljana, 6. februarja - V Bežigrajski galeriji 2 bodo drevi odprli razstavo del enega najpomembnejših likovnih ustvarjalcev in predstavnika slovenskega poznega modernizma in postmodernizma Emerika Bernarda. Postavitev z naslovom Bližina - oddaljenost bo združila risbe in slike, ki jih je umetnik ustvaril v zadnjih petnajstih letih.