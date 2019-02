Čompe ob 25-letnici v Plesnem forumu Celje

Celje, 6. februarja - Zasedba Čompe letos praznuje 25. obletnico delovanja. Nocoj bo "šesteroglava banda" jubilej proslavila s koncertom v Plesnem forumu Celje. Čompe vedno znova navdušujejo s svojim edinstvenim repertoarjem, v katerega so vključili pesmi Daneta Zajca in drugih pesnikov, pa tudi s hrupnim elanom, razglašeno uigranostjo in interpretativnim mojstrstvom.