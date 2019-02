Nemčija bo krepila vojaško infrastrukturo v Litvi

Vilnius, 5. februarja - Nemčija bo vložila 110 milijonov evrov za izboljšanje in prenovo vojaške infrastrukture v Litvi do leta 2021, je med obiskom v Vilniusu napovedala nemška obrambna ministrica Ursula von der Leyen. Pomagali bodo zgraditi predvsem namestitvene objekte in vadbene poligone, je napovedala.