Po nesreči tajil, kje je utrpel hude telesne poškodbe

Maribor, 5. februarja - Policiste so v nedeljo dopoldne obvestili, da je v ptujski bolnišnici iskal zdravniško pomoč 24-letni moški, ki je imel poškodovani obe nogi in glavo. Trdil je, da je sam padel, a so policisti kasneje ugotovili, da ga je povozil sorodnik. Slednjega bodo zato kazensko ovadili.