Bržan in Popovič prisluhnila pozivu k skupnemu delovanju za Koper

Koper, 5. februarja - Na povabilo aktivista Joshue Andreja Brillyja sta se danes na novinarski konferenci v Kopru srečala sedanji in prejšnji koprski župan, Aleš Bržan in Boris Popovič. Kot je pojasnil Brilly, je čutil, da mora nekaj narediti, zato je oba pozval, naj skupaj delata v dobrobit Kopra in razvoj občine.