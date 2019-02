Kriminalisti ovadili dva Italijana zaradi suma pranja denarja in zlorabe položaja

Koper, 5. februarja - Koprski kriminalisti so lani obravnavali več italijanskih državljanov, ki naj bi na območju Obale in Krasa izvrševali kazniva dejanja pranja denarja. Po koncu preiskave, ki je bila ena dalj časa trajajočih tovrstnih preiskav, so na koprsko okrožno sodišče januarja podali ovadbo zoper dva državljana zaradi suma pranja denarja in zlorabe položaja.