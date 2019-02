Zimski festival bo sklenila kraljeva vokalna zasedba The Queen's Six

Ljubljana, 6. februarja - Britanska vokalna zasedba The Queen's Six bo nocoj v Unionski dvorani sklenila Zimski festival. Ustanovljena je bila leta 2008 ob 450. obletnici ustoličenja kraljice Elizabete I., njen repertoar pa sega od cerkvenih in ljudskih pesmi do popa. V Ljubljani bodo pevci predstavili tradicionalno ljudsko glasbo ter pop in jazzovske aranžmaje.