V naletu dveh vozil na vipavski hitri cesti dve osebi lažje poškodovani

Ljubljana, 5. februarja - Vipavska hitra cesta, ki je bila med priključkoma Vogrsko in Šempeter proti Italiji poldrugo uro zaprta, je zdaj ponovno prevozna, so zapisali na prometnoinformacijskem centru. Na Policijski upravi Nova Gorica so za STA pojasnili, da se je nesreča zgodila zaradi naleta dveh vozil, pri čemer sta se lažje poškodovali dve osebi.