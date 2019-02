Slovenija med prvimi v Evropi prešla na novi koordinatni sistem

Ljubljana, 5. februarja - Geodetska uprava RS (Gurs) je v preteklih dneh uspešno zaključila prenos podatkov iz starega v novi državni koordinatni sistem, povezljiv z evropskim in svetovnim koordinatnim sistemom. Sloveniji je to uspelo med prvimi v Evropi. Gurs bo sicer še do leta 2021 zagotavljal podatke v obeh koordinatnih sistemih.