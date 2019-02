Tožilstvo in policija podpisala dogovor o sodelovanju pri pregonu uradnih oseb

Ljubljana, 5. februarja - Generalni državni tožilec Drago Šketa in generalna direktorica policije Tatjana Bobnar sta danes podpisala dogovor o medsebojnem sodelovanju policije in oddelka za preiskovanje in pregon uradnih oseb s posebnimi pooblastili na tožilstvu, ki določa pravila medsebojnega sodelovanja in obveščanja.