Razstava Ivane Kobilca v Narodni galeriji na ogled še do nedelje

Ljubljana, 5. februarja - V Narodni galeriji si je še do nedelje mogoče ogledati razstavo, ki predstavlja življenje in delo slikarke Ivane Kobilca. Na razstavi, ki jo spremlja slikarkina misel Slikarija je vendar nekaj lepega, je na ogled okoli 140 umetničinih del, poleg najbolj znanih, kot sta Poletje in Kofetarica, tudi 29 del, ki so prvič predstavljena javnosti.