Znanstveniki svarijo pred taljenjem ledenikov v Himalaji zaradi podnebnih sprememb

Katmandu, 5. februarja - Če se izpusti toplogrednih plinov v svetu ne bodo znižali, bi se lahko do leta 2100 stalilo dve tretjini ledenikov v Himalaji, so v študiji, objavljeni v ponedeljek, posvarili znanstveniki. Ob tem so opozorili, da bi tudi ob doslednem upoštevanju pariškega podnebnega sporazuma izginila tretjina ledenikov na "tretjem polu sveta".