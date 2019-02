Na Ljubljanski borzi padci

Ljubljana, 5. februarja - Trgovalni dan na Ljubljanski borzi mineva v znamenju padca indeksa SBI TOP. Ta se znižuje za 0,24 odstotka. Največ interesa trenutno vlada za delnice Krke in Petrola, oboje so na izhodiščni vrednosti. Indeks navzdol vlečejo delnice Zavarovalnice Triglav, Pozavarovalnice Sava in Intereurope.