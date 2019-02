V naletu dveh vozil na vipavski hitri cesti dve osebi lažje poškodovani

Nova Gorica, 5. februarja - V naletu dveh vozil na vipavski hitri cesti, zaradi katerega je cesta zaprta med priključkoma Vogrsko in Šempeter proti Vrtojbi, sta se lažje poškodovali dve osebi, so za STA pojasnili na novogoriški policijski upravi. Po prvih obvestilih je prišlo do naleta kombija in manjšega tovornega vozila. Podrobne okoliščine prometne nesreče še niso znane.