Tožilstvo zahteva predajo dokumentov o donacijah za Trumpovo inavguracijo

New York, 5. februarja - Ameriško zvezno tožilstvo v New Yorku je od članov odbora, ki je pripravljalo inavguracijo predsednika ZDA Donalda Trumpa, zahtevalo izročitev dokumentov, povezanih z donacijami in porabo odbora, poročajo ameriški mediji. V odboru so potrdili prejem sodnega poziva in napovedali, da nameravajo sodelovati v preiskavi.