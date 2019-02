ZDA pozvale države k repatriaciji džihadistov iz Sirije

Washington, 5. februarja - ZDA so v ponedeljek pozvale druge države, naj pripeljejo domov svoje državljane, džihadistične borce, ki so zajeti v Siriji, in sprožijo postopke proti njim. Po tem, ko se države že dlje časa ukvarjajo z vprašanjem, kaj storiti z islamskimi borci, zajetimi v Siriji, so se ZDA zdaj jasno zavzele za njihovo repatriacijo.