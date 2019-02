Skupnosti LGBTQIA pozvale k bojkotu Evrovizije v Izraelu

Tel Aviv, 5. februarja - Več kot 60 lezbičnih, gejevskih, biseksualnih, transspolnih in kvirovskih organizacij iz 20 držav je v javnem pismu pozvalo svetovno skupnost LGBTQIA k bojkotu letošnje Evrovizije v Izraelu. Med podpisniki so organizacije iz več evropskih držav in ZDA. V Sloveniji so se pozivu pridružili društvo Legebitra, društvo Škuc in zavod TransAkcija.