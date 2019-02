Ljubljanski kriminalist osumljen korupcijskega kaznivega dejanja

Ljubljana, 5. februarja - Na Policijski upravi (PU) Ljubljana so potrdili, da je kriminalist z omenjene uprave osumljen korupcijskega kaznivega dejanja. Kriminalista so že odstranili z dela in zoper njega uvedli delovnopravni postopek. V policiji pa so odredili strokovni nadzor na področju pridobivanja in vrednotenja informacij, s čimer se je ukvarjal omenjeni kriminalist.