Brežiški svetniki potrdili delovna telesa in občinske nadzornike

Brežice, 5. februarja - Brežiški svetniki so na ponedeljkovi seji pri obravnavi sestave delovnih teles in organov občine z dvotretjinsko večino podprli imenovanja predsednikov, namestnikov predsednikov in članov stalnih delovnih teles občinskega sveta ter članov občinskega nadzornega sveta. Glavnina opozicije, svetniki SMC in Levice, predlagane razdelitve mest ni podprla.