Intereuropa v petih letih pričakuje rast prihodkov in dobička

Koper, 5. februarja - Skupina Intereuropa v petletnem obdobju, začrtanem v strateškem načrtu skupine za 2018-2022, načrtuje rast prihodkov in dobička. Razvoj osnovne dejavnosti logističnih storitev skupine v obdobju do leta 2022 temeljil na poslovnih področij kopenskega prometa, interkontinentalnega prometa in logističnih rešitev, s pripadajočimi produkti, so zapisali.