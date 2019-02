Singapur, 5. februarja - Cene nafte so se v današnjem azijskem trgovanju nekoliko zvišale in s tem nadoknadile padce minulih dni. Vlagatelji pozorno spremljajo proizvodnjo nafte v članicah Organizacije držav izvoznic nafte (Opec) in Rusiji, pa tudi rast zalog nafte v ZDA, poročajo tuje tiskovne agencije.