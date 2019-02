Newyorške borze končale v zelenem

New York, 4. februarja - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje končali z rastjo, ki jo je povzročilo dobro poslovanje tehnoloških podjetij. Pozitivno vzdušje med vlagatelji se nadaljuje tudi zaradi monetarne politike ZDA in možnosti trgovinskega sporazuma med Kitajsko in ZDA, poroča francoska tiskovna agencija AFP.