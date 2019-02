Članice EU pozdravile mehanizem za zagotovitev trgovanja z Iranom

Bruselj, 5. februarja - Države članice Evropske unije so v ponedeljek pozdravile vzpostavitev posebnega finančnega mehanizma, ki naj bi zagotovil nadaljnje trgovanje evropskih podjetij z Iranom kljub ameriškim sankcijam proti državi. So pa bile kritične do iranskega vojaškega posredovanja v Siriji in njegovega programa balističnih raket dolgega dosega.