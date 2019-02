Javnim uslužbencem v teh dneh izplačilo višjih plač

Ljubljana, 5. februarja - Povišanje, za katerega so se sindikati javnega sektorja in vlada dogovorili konec lanskega leta, se bo javnim uslužbencem prvič poznalo pri januarski plači. To bo del javnih uslužbencev dobil danes, del pa v prihodnjih dneh. En plačni razred, ki pomeni približno štiriodstoten dvig plače, pridobiva večina zaposlenih v javnem sektorju.