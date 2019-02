Odbojkarji na mivki dobili prve tekmece v boju za Tokio

Ljubljana, 4. februarja - Slovenski odbojkarji in odbojkarice na mivki so dobili nasprotnike v kvalifikacijah za olimpijske igre v Tokiu. Slovenci se bodo za olimpijsko vozovnico za začetek pomerili s Češko, Izraelom in Severno Irsko, dekleta se bodo pomerila z Bolgarkami in Latvijkami. Kvalifikacijski turnir bo 11. in 12. maja potekal v Portorožu.