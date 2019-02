Maska in SMG s štiridnevnim dogodkom o razmahu nacionalizma

Ljubljana, 5. februarja - Zavod Maska in Slovensko mladinsko gledališče (SMG) pripravljata štiridnevni dogodek pod naslovom Dnevi slovenskega nacionalizma, ki ga posvečata razmahu nacionalizma v Sloveniji in njegovim posledicam. Ustvarjalci bodo s pomočjo predstav, predavanj in pogovorov spregovorili o novih oblikah nacionalizma in strategijah upora proti desnemu populizmu.