Newyorške borze uvodoma brez večjih sprememb

New York, 4. februarja - Trgovanje na newyorških borzah se je začelo brez večjih sprememb indeksov. Pred začetkom trgovanja v največjem svetovnem gospodarstvu ni bilo pomembnejših objav iz sveta gospodarstva, vlagatelji pa so že nekoliko pozabili na razburljiv minuli teden, ko so med drugim odmevale tudi informacije o trgovinskih pogajanjih med ZDA in Kitajsko.