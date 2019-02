SBC za konkretne ukrepe, vlada jih napoveduje še letos

pripravila Martina Gojkošek in Matej Luzar

Postojna, 4. februarja - Politične razmere v Sloveniji so se toliko uredile, da je prišel čas za konkretne ukrepe, so poudarili v Klubu slovenskih podjetnikov (SBC), katerega člani so se danes zbrali na forumu v Postojni. Premier Marjan Šarec je napovedal, da bo vlada še letos pripravila nabor ukrepov, spomnil pa je, da ob gospodarstvu potrebujemo tudi socialno državo.