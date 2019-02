Ljubljanska borza: Indeks malo pod izhodiščem

Ljubljana, 4. februarja - Indeks najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi SBI TOP je današnje trgovanje končal malo pod izhodiščem, posredniki pa so sklenili za 748.740 evrov poslov. Največ poslov so sklenili z delnicami Krke. V indeksu so sicer največ izgubile delnice Telekoma Slovenije, Cinkarne Celje in Luke Koper.