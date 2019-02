Na Zelenici kljub nevarnosti snežnih plazov turni smučarji

Tržič, 4. februarja - Služba za varstvo pred snežnimi plazovi Zelenica Tržič opozarja na nevarnost snežnih plazov na Zelenici, kjer se je v teh dneh že sprožilo ogromno velikih do zelo velikih plazov. Kljub četrti stopnji nevarnosti so se turni smučarji in ostali vseeno odpravili na to nevarno območje, ki je v preteklosti že terjalo več smrtnih žrtev.