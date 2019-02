V Bruslju zadovoljni z ukrepanjem spletnih velikanov v boju proti sovražnemu govoru

Bruselj, 4. februarja - Evropska komisarka za pravosodje in varstvo potrošnikov Vera Jourova je zadovoljna z ukrepanjem spletnih velikanov, kot so Facebook, Twitter in YouTube, v boju proti sovražnemu govoru. Ker prostovoljni kodeks ravnanja učinkuje, pravil za zdaj ni treba uzakoniti, a boja s tem ni konec, je izpostavila komisarka.