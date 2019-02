Na petem Mentu se je po glasbenem toboganu spustilo 5000 obiskovalcev

Ljubljana, 4. februarja - Po Ljubljani je med 30. in 1. februarjem potekal 5. festival in konferenca Ment Ljubljana. Organizatorji so sporočili, da so letos zabeležili 5000 obiskovalcev v treh dneh. "Zdi se, da je bila atmosfera prava, da so se nastopajoči dobro počutili, da je občinstvo res raziskovalno naravnano in željno novih glasb," je za STA dejal Andraž Kajzer.