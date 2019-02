Tipplerjeva najhitrejša na prvem treningu smuka, Štuhčeva 14.

Are, 4. februarja - Alpske smučarke so v Areju, kjer se bo ob precejšnjih težavah po nedeljskem transportnem kaosu drevi uradno začelo 45. svetovno prvenstvo v alpskem smučanju, opravile prvi uradni trening smuka. Najhitrejša je bila Avstrijka Tamara Tippler, najboljša Slovenka Ilka Štuhec je bila 14., za Avstrijko je zaostala natanko sekundo in pol.