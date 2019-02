AVK izrekla za tri milijone evrov glob za kartelno dogovarjanje avtobusnih prevoznikov

Ljubljana, 4. februarja - Agencija za varstvo konkurence (AVK) je v zadevi kartelnega dogovarjanja avtobusnih prevoznikov na javnem razpisu izdala odločbo o prekršku, s katero je trem družbam - Arriva Alpetour, Nomago in Integral Brebus - in njihovim odgovornim osebam izrekla za 3,07 milijona evrov glob. Družbe so že napovedale vložitev zahteve za sodno varstvo.