Po e-pošti se širijo lažne grožnje s smrtjo

V teh lažnih sporočilih, ki so jih že prejeli tudi nekateri slovenski uporabniki, se izsiljevalci predstavljajo kot profesionalni morilci, ki jih je nekdo najel, da tarčo pospravijo s sveta.

A zaradi svoje prijaznosti ti "prijazni najeti morilci" tarči ponudijo možnost, da se izogne smrti v zameno za določeno vsoto, ki jo je seveda treba plačati v eni izmed kriptovalut.

Obstaja tudi različica takšnih sporočil, prirejenih za podjetja, v katerih izsiljevalci grozijo, da je v poslovnih prostorih podtaknjena bomba, ki jo bodo aktivirali, če podjetje ne plača določene vsote.

Kot opozarjajo v ekipi projekta Varni na internetu, pa je vsem takšnim sporočilom skupno to, "da gre vedno za lažna sporočila, katerih edini namen je finančno okoriščanje napadalcev".

Je enostaven, a učinkovit način prevare, saj lahko prejemnike sporočil zelo prestrašijo, če ne vedo, kaj se dogaja, so še zapisali v ekipi projekta Varni na internetu, kjer pravijo, da je takšna sporočila treba obravnavati kot vsak drug spam oziroma neželeno pošto.

"V kolikor pa se kdo od prejemnikov ob prejetem sporočilu čuti neposredno ogroženega, torej iz svojega življenja pozna razloge za take grožnje, pa naj to vsekakor prijavi policiji," so še dodali.

Več informacij na https://www.varninainternetu.si/lazne-groznje-s-smrtjo-po-elektronski-posti/.