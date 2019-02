V Mariboru narašča povpraševanje po neprofitnih stanovanjih

Mariborski stanovanjski sklad ima sicer ob neprofitnih stanovanjih v lasti še 23 obnovljenih in 76 neobnovljenih tržnih stanovanj, 37 službenih in 15 oskrbovanih stanovanj ter 44 začasnih bivalnih enot, so povedali za STA.

Kot so ob tem dodali, je zaradi pritožb prosilcev še vedno v teku dodeljevanje stanovanj po razpisu iz leta 2017, lanskega pa so objavili šele oktobra in je zdaj v fazi pregledovanja in dopolnjevanja prispelih vlog.

Glede na naraščajoče povpraševanje po neprofitnih stanovanjih bi v tem trenutku potrebovali še vsaj 300, do leta 2025 pa še dodatnih 200 stanovanj, zato v prihodnjih letih načrtujejo več projektov, v katerih bodo sami zagotovili zemljišča, gradnjo pa bi v naslednjih letih izvedli skupaj z državnim stanovanjskim skladom.

Med takimi je načrtovan projekt Studenci, kjer ob Ruški cesti in Korenčanovi ulici načrtujejo 65 stanovanj. Trenutno poteka izdelava občinskega podrobnega prostorskega načrta, projekt pa je ocenjen na 4,4 milijona evrov.

V Kamnici imajo na voljo skoraj 4000 kvadratnih metrov zemljišč, na katerih načrtujejo okoli 20 do 25 večjih stanovanj, vrednost projekta pa ocenjujejo na 2,5 milijona evrov. Dodatnih 100 stanovanj načrtujejo ob Ulici heroja Nandeta na Teznem, gradnja pa bi po njihovih ocenah stala 7,2 milijona evrov.

Sicer pa letos nadaljujejo s projektom energetske prenove blokov na Engelsovi ulici v skupni vrednosti nekaj več kot 1,2 milijona evrov, še pol milijona evrov bodo namenili za energetsko prenovo na Panonski ulici, prav toliko pa naj bi stala rekonstrukcija stavbe na Šentiljski cesti, v kateri bodo uredili sedem stanovanj.

V Staršah bodo z vložkom 100.000 evrov obnovili in dozidali eno od stavb ter v njej pridobili štiri nova stanovanja.

Ob tem na skladu poudarjajo, da svojih naložb ne financirajo iz proračunov občin ustanoviteljic, pač pa izključno iz lastnih sredstev, ki jih večinoma črpajo iz neprofitnih najemnin. Te so določene v skladu z državno uredbo in niso bile spremenjene že vse od njene uveljavitve v letu 2003.