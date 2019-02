Letošnja licitacija vrednejšega lesa vnovič rekordna po zbrani količini

Slovenj Gradec, 4. februarja - Organizatorji letošnje 13. licitacije vrednejših sortimentov lesa, na kateri so zbrali vnovič rekordno število hlodov, so danes v Slovenj Gradcu odpirali ponudbe. Za 3706 hlodov je ponudbe oddalo 39 kupcev, to je dva več kot lani. Kakšne so najvišje ponujene cene, bodo razkrili na dnevu odprtih vrat licitacije, ki ga pripravljajo 13. februarja.