Gradnja soseske Novo Brdo v Ljubljani se zapleta

Ljubljana, 4. februarja - Stanovanjski sklad RS je odstopil od pogodbe z družbo Rafael za izvedbo zemeljskih del in za varovanje gradbene jame pri načrtovani gradnji soseske Novo Brdo v Ljubljani. Za to se je odločil zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti, ob tem pa je sprožil postopke za unovčenje bančne garancije, so danes sporočili iz sklada.