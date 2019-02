Papež v Združenih arabskih emiratih doživel pompozen sprejem

Abu Dabi, 4. februarja - Papež Frančišek, ki je v nedeljo kot prvi poglavar rimskokatoliške cerkve prispel na obisk v Združene arabske emirate, je danes v Abu Dabiju doživel pompozen sprejem. Sprejeli so ga z vojaškimi častmi, preletom letal, ki so spuščala dim v barvah vatikanske zastave, spremstvom konjenice in streli salv.